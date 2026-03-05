0.18 Karat Pırlanta Trend Kolye T9586 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3,6 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,18 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlantaların sırayla dizildiği bu kolye, modern kadının enerjisini ve neşesini yansıtıyor. Beyaz altının ince bir hattı üzerinde parlayan taşlar, minimal şıklığın en güncel halini teninize taşıyor. Bu ürün, stilini kişiselleştirmek isteyenler için tek başına ya da farklı kolyelerle mükemmel bir uyum yakalıyor.