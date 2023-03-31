0.58 Karat Pırlanta Baget Yüzük T420 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.60 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.09 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.10 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.39 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalizm ve estetiğin mükemmel bir birleşimi olan bu pırlanta baget yüzük, zarif ve şık bir seçenek sunuyor. Sadelikten vazgeçmeyenler için ideal olan bu yüzük, her türlü kıyafetle uyum sağlayarak her anınıza değer katıyor. Kaliteli tasarımı ve parlaklığıyla dikkat çeken bu yüzük, şıklığınızı tamamlamak için mükemmel bir seçenek Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı yansıtmak için bu pırlanta yüzüğü tercih edebilirsiniz.