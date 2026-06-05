0.09 Karat Pırlanta Kalpli Yüzük
Ürün Kodu : DR186832
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16.440 TL
16.440 TL
PEŞİN FİYATINA 5.480 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.09 Karat Pırlanta Kalpli Yüzük T10234
Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.60 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.09 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Kalp figürünün taşıdığı anlamı pırlantanın ışığıyla buluşturan bu tasarım, duygusal bir karakter taşıyor. İnce detaylarla şekillenen görünümü, yüzüğe sıcak ve samimi bir hava katıyor. Romantik sembolleri modern bir estetikle yorumlayan özel bir parçadır. Bazı bağlar kelimelerden çok daha fazlasını anlatır.
0.09 Karat Pırlanta Kalpli Yüzük
PEŞİN FİYATINA 5.480 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
16.440 TL
16.440 TL
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