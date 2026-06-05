0.09 Karat Pırlanta Kalpli Yüzük T10234 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.60 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.09 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Kalp figürünün taşıdığı anlamı pırlantanın ışığıyla buluşturan bu tasarım, duygusal bir karakter taşıyor. İnce detaylarla şekillenen görünümü, yüzüğe sıcak ve samimi bir hava katıyor. Romantik sembolleri modern bir estetikle yorumlayan özel bir parçadır. Bazı bağlar kelimelerden çok daha fazlasını anlatır.