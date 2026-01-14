Altın Sıra Taşlı Bileklik T9445 Beyaz Altın, 14 Ayar, 6,75 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Işığın hiç kesilmeden bir nehir gibi aktığı bu tasarım, pırıltılı taşların kusursuz dizilimiyle hayat buluyor. Altının taşlarla kurduğu bu görkemli birliktelik, klasik zarafetin en yüksek formunu temsil ediyor. Her harekette bileğinizde yeni bir yıldız parlaması yaratan bu bileklik, özel gecelerinizin vazgeçilmez eşlikçisi olacak.