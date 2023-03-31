0.37 Karat Pırlanta Baget Yüzük T450 Rose Altın, 14 Ayar, 1.85 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.08 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.27 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.02 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Eşsiz bir zarafetle tasarlanmış olan pırlanta baget yüzük, her anınıza rafine bir dokunuş katıyor. Bu muhteşem yüzük, zarif tasarımıyla dikkatleri üzerinize çekiyor. Siz de şıklığınızı ve zarafetinizi ortaya koyarak, bu özel yüzüğü tercih edebilirsiniz.