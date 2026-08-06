Altın Deniz Yıldızı Çift Zincir Bileklik
Ürün Kodu : B365432
%0
11.288 TL
11.288 TL
PEŞİN FİYATINA 3.763 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Deniz Yıldızı Çift Zincir Bileklik T10796
14 Ayar, Altın, 1.03 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Sahil rüzgarlarını ve denizin sakinliğini bileğinize taşıyan bir tasarım. Deniz yıldızının doğal formu, çift zincirin yarattığı katmanlı dokuyla birleşip yaz enerjisini dört mevsim yaşatıyor.
Altın Deniz Yıldızı Çift Zincir Bileklik
PEŞİN FİYATINA 3.763 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
11.288 TL
11.288 TL
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