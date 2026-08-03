Altın Dokulu Kadın Alyans
Ürün Kodu : M335101
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22.032 TL
22.032 TL
PEŞİN FİYATINA 7.344 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
Altın Dokulu Kadın Alyans T10713
14 Ayar, Altın, 1.22 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Altının doğal halini estetik dokunuşlarla buluşturan dokulu alyans, zamansız ve modern bir şıklık sunuyor. Kaliteli işçiliğiyle aşkınızı ömür boyu taçlandırın.
Altın Dokulu Kadın Alyans
PEŞİN FİYATINA 7.344 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
22.032 TL
22.032 TL
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