0.38 Karat Pırlanta Safir Kolye T9568 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.90 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,12 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak





Taş: Safir

Ağırlık: 0,26 Karat

Kesim: Prenses Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Gecenin en gizemli ve asil tonu safir, pırlantaların oluşturduğu modern bir çerçevenin merkezinde ışıldıyor. Kare formun netliği ve safirin derinliği, beyaz altın zincirin zarafetiyle kusursuz bir uyum içinde. Bu kolye, sadakati ve asaleti boynunda taşımak isteyen kadınlar için ustalıkla işlendi.