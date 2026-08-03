Altın Tasarım Kadın Alyans
Ürün Kodu : M260173
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23.800 TL
23.800 TL
PEŞİN FİYATINA 7.933 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
Altın Tasarım Kadın Alyans T10679
14 Ayar, Altın, Beyaz Altın, 2.05 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Büyüleyici detaylarla bezenmiş Altın Tasarım Kadın Alyans, zarafeti ve modern estetiği bir araya getiriyor. Işıltısıyla tarzınızı tamamlar, en özel anlarınıza ölümsüz bir anlam katar.
Altın Tasarım Kadın Alyans
PEŞİN FİYATINA 7.933 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
23.800 TL
23.800 TL
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