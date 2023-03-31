Altın Beyaz Klasik Baget Yüzük T128 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.66 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay markasının sadelik ve estetiği bir araya getirdiği altın baget yüzükler, tarzınızı tamamlayacak mükemmel bir seçenek Şıklığı ve zarafeti bir arada sunan bu yüzükler, her anınıza değer katacak. Siz de Lizay ile kendinizi özel hissedin.