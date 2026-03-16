0.57 Karat Pırlanta Lotus Küpe T9787 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1,10 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.10 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.47 Karat

Renk: F

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Yüzünüze anında aydınlık bir ifade kazandıran bu tektaş küpeler, pırlantanın en temel ve en güçlü parıltısını sunuyor. Işığı hapseden kesimi sayesinde her hareketinizde kulaklarınızda küçük birer yıldız gibi ışıldıyor. Hem günlük konforu hem de özel davetlerin seçkinliğini aynı anda taşıyabilen, vazgeçilmez bir aksesuar.