3.75 Karat Pırlanta Trend Küpe T3656 Beyaz Altın, 14 Ayar, 6.68 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 1.83 Karat

Renk : F-G

Berraklık : VS/SI

Kesim : Markiz



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.44 Karat

Renk : F-G

Berraklık : VS/SI

Kesim : Damla



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 1.48 Karat

Renk : F-G

Berraklık : VS/SI

Kesim : Markiz



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın şık ve sadelik ile tasarlanmış olan pırlanta trend küpesi ile tarzınızı tamamlayın. Kaliteli ve zarif bir görünüm sunan bu küpe, her türlü kombinle uyum sağlar. Şimdi Lizay Pırlanta'da buluşun ve kendinizi özel hissedin.