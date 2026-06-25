Altın Araba Desenli Çocuk Künye
Ürün Kodu : K015454
%0
34.000 TL
34.000 TL
PEŞİN FİYATINA 11.333 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Araba Desenli Çocuk Künye T10499
Altın, 14 Ayar, 3.48 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Sevimli araba figürüyle süslenen bu çocuk künyesi, hareketli ve eğlenceli tasarımıyla dikkat çekiyor. Günlük kullanıma uygun yapısı sayesinde çocukların enerjisine rahatlıkla eşlik ederken, kişisel bir hatıra olarak da değer kazanıyor. Doğum günü ve özel günler için unutulmaz bir hediye seçeneğidir. Küçük hayaller, büyük mutluluklara dönüşür.
Altın Araba Desenli Çocuk Künye
PEŞİN FİYATINA 11.333 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
34.000 TL
34.000 TL
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