Altın Motosiklet Çocuk Künye
Ürün Kodu : K015453
%0
33.728 TL
33.728 TL
PEŞİN FİYATINA 11.243 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Motosiklet Çocuk Künye T10498
Altın, 14 Ayar, 3.45 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Motor tutkusu bu eğlenceli tasarımda çocukların enerjisiyle buluşuyor. Hareketli motosiklet motifi, klasik çocuk künyesine özgün ve dinamik bir görünüm kazandırıyor. İsme özel kullanım imkânıyla uzun yıllar saklanabilecek anlamlı bir hatıraya dönüşüyor. Macera, küçük yaşta başlar.
Altın Motosiklet Çocuk Künye
PEŞİN FİYATINA 11.243 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
33.728 TL
33.728 TL
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