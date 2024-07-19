0.28 Karat Pırlanta Baget Yüzük T5118 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.96 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.13 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Baget Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.15 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Sade ve zarif formuyla dikkat çeken bu özel tasarım, taş detaylarının parıltısıyla tamamlanır. Günlük şıklığı abartıdan uzak bir şekilde yansıtmak isteyenler için ideal olan bu parça, sofistike bir duruş sergiler.