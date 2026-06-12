Altın Yuvarlak Detaylı Erkek Bileklik
Ürün Kodu : B358036
%0
98.260 TL
98.260 TL
PEŞİN FİYATINA 32.753 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Yuvarlak Detaylı Erkek Bileklik T10366
Altın, 14 Ayar, 8,65 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Dairesel detayların oluşturduğu ritmik görünüm, bu bilekliğe özgün bir karakter kazandırıyor. Altının sıcak yansımaları sayesinde tasarım her açıdan dikkat çekici bir etki yaratıyor. Günlük kullanımda da özel anlarda da stilinizi tamamlayacak zarif bir dokunuş sunuyor.
Altın Yuvarlak Detaylı Erkek Bileklik
PEŞİN FİYATINA 32.753 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
98.260 TL
98.260 TL
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