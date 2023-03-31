0.38 Karat Pırlanta Trend Yüzük T3397 Beyaz Altın, 8 Ayar, 2.25 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.19 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.19 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalist ve modern tasarımıyla dikkat çeken Lizay Pırlanta'nın pırlanta trend yüzüğü, şıklığıyla göz kamaştırıyor. Bu özel tasarım, zarif detayları ve yüksek kalitesiyle her tarza uyum sağlıyor. Siz de Lizay Pırlanta'nın ifadesini taşıyan bu eşsiz yüzüğü tercih ederek şıklığınızı tamamlayabilirsiniz.