0.01 Karat Pırlanta Trend Yıldız Kolye T1824 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.83 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.01 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Şık ve zarif Şölen ile pırlanta yıldız trend kolye, Lizay'ın özgün ve şık takı koleksiyonunun bir parçasıdır. Bu kolye, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak ve her anınıza zarafet katacak. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı yansıtmak için bu muhteşem kolyeyi tercih edin.