0.21 Karat Pırlanta Geometrik Trend Kolye T10158 Altın, 14 Ayar, 2.23 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.12 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.09 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Simetrik hatların ve ışıltının dengeli birleşimiyle öne çıkan bu tasarım, modern stilin zarif bir temsilcisidir. Geometrik detaylar kolyeye çağdaş bir karakter kazandırırken, pırlantanın etkileyici parıltısı görünümü tamamlıyor. Kendine özel bir mücevher seçmek veya değerli bir hediye vermek isteyenler için ideal bir parçadır.