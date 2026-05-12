0.21 Karat Pırlanta Geometrik Trend Kolye
Ürün Kodu : DN65259
%0
43.440 TL
43.440 TL
PEŞİN FİYATINA 14.480 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.21 Karat Pırlanta Geometrik Trend Kolye T10158
Altın, 14 Ayar, 2.23 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.12 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.09 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Zincir boyu: 42 cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Simetrik hatların ve ışıltının dengeli birleşimiyle öne çıkan bu tasarım, modern stilin zarif bir temsilcisidir. Geometrik detaylar kolyeye çağdaş bir karakter kazandırırken, pırlantanın etkileyici parıltısı görünümü tamamlıyor. Kendine özel bir mücevher seçmek veya değerli bir hediye vermek isteyenler için ideal bir parçadır.
0.21 Karat Pırlanta Geometrik Trend Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2,23 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Kolye üzerindeki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
2- Toplam 0.21 karat ağırlığında pırlanta taşı kullanılmaktadır. F-G renk ve SI berraklık kalitesindedir.
3- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
3- 0.21 Karat Pırlanta Geometrik Trend Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Sarı altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
4- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar sarı altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
5- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
5- 0.21 Karat Pırlanta Geometrik Trend Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.21 Karat Pırlanta Geometrik Trend Kolye
PEŞİN FİYATINA 14.480 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
43.440 TL
43.440 TL
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