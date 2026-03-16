0.62 Karat Pırlanta Damla Taşlı Safir Çiçek Kolye
Ürün Kodu : DN56868
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26.184 TL
26.184 TL
PEŞİN FİYATINA 8.728 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.62 Karat Pırlanta Damla Taşlı Safir Çiçek Kolye T9795
Beyaz Altın, 14 Ayar, 1,65 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.04 Karat
Renk: F
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Lab. Safir
Ağırlık: 0.58 Karat
Kesim: Damla
Zincir boyu: 42 cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Sadakatin simgesi safir, zarif bir çiçek formunda pırlantalarla kucaklaşıyor. Damla kesim taşların oluşturduğu bu geometrik çiçek, beyaz altının modern dokunuşuyla boynunuzda asil bir duruş sergiliyor. Gece mavisi tonlarının pırlanta parıltısıyla buluştuğu bu kolye, stilinize derinlik, gizem ve karakter katıyor.
0.62 Karat Pırlanta Damla Taşlı Safir Çiçek Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 1.65 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Kolye üzerindeki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
2- Toplam 0.04 karat ağırlığında pırlanta taşı kullanılmaktadır. F renk ve S berraklık kalitesindedir.
3- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
3- 0.62 Karat Pırlanta Damla Taşlı Safir Çiçek Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Beyaz altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
4- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar beyaz altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
5- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
5- 0.62 Karat Pırlanta Damla Taşlı Safir Çiçek Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.62 Karat Pırlanta Damla Taşlı Safir Çiçek Kolye
PEŞİN FİYATINA 8.728 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
26.184 TL
26.184 TL
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