Altın Mavi Mineli Balık Trend Kolye T9512 Altın, 14 Ayar, 4,81 gr



Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Derin mavinin büyüsü, altının asil sarısıyla buluşarak adeta okyanus esintilerini boynunuza taşıyor. Mavi minenin canlandırıcı etkisi ve altının sıcak kontrastı, bu balık figürüne eşsiz bir dinamizm ve göz alıcı bir derinlik katıyor. Stiline renkli ama sofistike bir dokunuş arayanlar veya sevdiklerine denizin sonsuz huzurunu hediye etmek isteyenler için büyüleyici bir seçenek.