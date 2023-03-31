0.32 Karat Pırlanta Trend Küpe T2152 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.54 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.10 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.22 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Sade ve zarif bir görünüm için tasarlanmış olan Pırlanta Trend Küpe, her stilin tamamlayıcısı olacak. Şıklığı ve zarafeti bir arada sunan bu tasarım küpe, her anınıza değer katacak.