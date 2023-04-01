Altın Nazar Bebek Yaka İğnesi T3598 Altın, 14 Ayar, 2.22 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Bebek Yaka İğnesi, zarif ve yaratıcı bir aksesuar olarak öne çıkıyor. Bu özel tasarım, bebeğinizin kıyafetlerine şıklık katarken aynı zamanda yaratıcılığınızı da ortaya koymanızı sağlıyor. İnce detayları ve göz alıcı altın rengi ile herhangi bir kıyafeti dönüştürebilen bu yaka iğnesi, bebeğinizin tarzını tamamlamak için mükemmel bir seçenek Şık ve zarif bir görünüm elde etmek isteyen ebeveynler için ideal olan Altın Bebek Yaka İğnesi, bebeğinizin stilini vurgulayan bir aksesuar olacak.