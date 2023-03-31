0.30 Karat Pırlanta Tektaş Küpe T2309 Beyaz Altın, 14 Ayar, 0.77 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.30 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay ifadesini kullanarak, şıklığı ve zarafeti bir araya getiren Elegan Tasvir ile tasarlanmış pırlanta tektaş küpe ile tarzınızı tamamlayın. Bu muhteşem küpeler, Lizay markasının kalitesi ve estetiği ile öne çıkıyor. Kendinizi özel hissetmek ve dikkatleri üzerinize çekmek için ideal bir seçim!