Altın Markiz Taşlı Kolye T10465 Altın, 14 Ayar, 0.93 gr



Zincir boyu: 42cm Zincir boyu: 42cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Işığı zarifçe yansıtan markiz kesim taşlar, bu altın kolyeye sofistike ve göz alıcı bir görünüm kazandırıyor. İnce silueti sayesinde tek başına zarif bir etki yaratırken, katmanlı kombinlerde de kusursuz bir tamamlayıcıya dönüşüyor. Zamansız tasarımıyla her stile uyum sağlayan bu parça, modern şıklığın güçlü temsilcilerinden biridir. Zarafet, bazen tek bir ışıltıyla anlatılır.