Altın Markiz Taşlı Kolye
Ürün Kodu : N178326
%0
9.044 TL
9.044 TL
PEŞİN FİYATINA 3.015 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Markiz Taşlı Kolye T10465
Altın, 14 Ayar, 0.93 gr
Zincir boyu: 42cm
Zincir boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Işığı zarifçe yansıtan markiz kesim taşlar, bu altın kolyeye sofistike ve göz alıcı bir görünüm kazandırıyor. İnce silueti sayesinde tek başına zarif bir etki yaratırken, katmanlı kombinlerde de kusursuz bir tamamlayıcıya dönüşüyor. Zamansız tasarımıyla her stile uyum sağlayan bu parça, modern şıklığın güçlü temsilcilerinden biridir. Zarafet, bazen tek bir ışıltıyla anlatılır.
Altın Markiz Taşlı Kolye
PEŞİN FİYATINA 3.015 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
9.044 TL
9.044 TL
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