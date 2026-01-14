3,99 Karat Pırlanta Safir Yüzük T9468 Beyaz Altın, 14 Ayar, 11.08 gr



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0,91 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0,42 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Natural Safir

Ağırlık : 2,66 Karat

Kesim : Oval



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Parmağınızda taşıyacağınız bu derin mavi sonsuzluk, safirin gücünü ve pırlantanın saflığını bir araya getiriyor. Taşın görkemi ve altının ustalığıyla şekillenen bu yüzük, her harekette etrafa asil bir ışıltı saçıyor. Bu tasarım, sadece bir yüzük değil; gücün, sadakatin ve zamansız güzelliğin bir ifadesi.