Altın Yıldız Kolye Ucu T5180 Altın, 14 Ayar, 1.54 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Yıldız formunun yalın ve şık yorumu, bu tasarımı öne çıkarıyor. Parlak yüzeyi ve sade çizgileriyle zarafeti temsil eden bu parça, her yaş ve stile hitap eden zamansız bir detaydır.