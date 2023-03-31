Altın Ataç Zincir Yıldız Kolye T1320

Altın Ataç Zincir Yıldız Kolye
Ürün Kodu : N086248
%0
34.680 TL
34.680 TL
PEŞİN FİYATINA 11.560 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Ataç Zincir Yıldız Kolye T1320Altın, 14 Ayar, 3.54 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Zarafetin en ince detaylarıyla işlenmiş Altın Yıldız Kolye ile şıklığınızı tamamlayın. Bu zarif ve göz alıcı kolye, her anınıza ışıltı katacak. Siz de tarzınızı yansıtmak ve dikkatleri üzerinize çekmek için Altın Yıldız Kolye'yi tercih edebilirsiniz.
Altın Ataç Zincir Yıldız Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 3.54 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
2- Altın Ataç Zincir Yıldız Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Sarı altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
3- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
3- 14 ayar sarı altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
4- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
4- Altın Ataç Zincir Yıldız Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
5- Altın takı alırken sahtesinden nasıl korunulur?
5- Yasal zorunluluk gereği tüm altın takılar damgalanmış olmalıdır: 8 rakamı veya 333 kodu ayarı ifade eder. Büyüteçle takınızdaki damgayı kontrol edebilirsiniz. Lizay'da satışa sunulan tüm altın ürünlerde ayar damgası vardır. Ürünlerimiz, kalite ve yasal standartlara uygun şekilde üretilmektedir. Tüm ürünler faturalı ve ürüne özel hazırlanan sertifika ile gönderilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Ataç Zincir Yıldız Kolye
PEŞİN FİYATINA 11.560 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
34.680 TL
34.680 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : E139954
Altın Yıldız Küpe
%0
11.220 TL
11.220 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL
Ürün Kodu : SM02268
Altın Top Yıldız Şahmeran Bileklik
%0
32.096 TL
32.096 TL
Ürün Kodu : R127525
Altın Taşlı Yıldız Trend Yüzük
%0
30.872 TL
30.872 TL