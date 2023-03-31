Altın Ataç Zincir Yıldız Kolye T1320 Altın, 14 Ayar, 3.54 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarafetin en ince detaylarıyla işlenmiş Altın Yıldız Kolye ile şıklığınızı tamamlayın. Bu zarif ve göz alıcı kolye, her anınıza ışıltı katacak. Siz de tarzınızı yansıtmak ve dikkatleri üzerinize çekmek için Altın Yıldız Kolye'yi tercih edebilirsiniz.