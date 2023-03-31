Altın Sonsuzluk ve Kalp Kolye T1168 Altın, 8 Ayar, 1.66 gr



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Sonsuzluk ve Kalpli Kolye, zarafeti ve incelikleriyle dikkat çeken bir takıdır. İnce detaylarla süslenmiş olan bu kolye, sonsuzluk sembolü ve kalp motifini bir araya getirerek sevgi ve sonsuzluk kavramlarını temsil eder. Şıklığıyla göz kamaştıran bu kolye, her tarza ve her yaşa hitap eder. Siz de bu özel kolyeyi tercih ederek zarafetinizi ifade edebilirsiniz.