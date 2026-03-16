2.65 Karat Pırlanta Trend Gerdanlık T9801 Beyaz Altın, 14 Ayar, 17,2 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 1.27 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Oval





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 1.38 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Boynunuzda adeta bir ışık nehri gibi süzülen bu gerdanlık, pırlantanın en saf halini teninizle buluşturuyor. Beyaz altının zarafetiyle desteklenen her bir taş, hareketlerinizle birlikte büyüleyici bir parıltı yayarak en sade kıyafetinizi bile bir gece elbisesine dönüştürüyor. Unutulmaz davetlerin başrol oyuncusu olmaya aday bu parça, zarafetin en yalın ve etkileyici tanımı.