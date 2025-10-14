Altın Kuzey Yıldızı Şahmeran Bileklik T7452 Altın, 14 Ayar, 3,00 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Kuzey Yıldızı figürüyle tasarlanan bu altın şahmeran bileklik, yol gösterici ve anlam dolu bir şıklık sunar. Hem günlük kullanıma hem de özel anlara uyum sağlayan zarif yapısıyla stilinize anlamlı bir dokunuş katar.