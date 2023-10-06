1.12 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük T4269 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.96 gr Taş : Pırlanta

Ağırlık : 1.02 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Damla



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.10 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu zarif ve şık pırlanta damla tektaş yüzük, herhangi bir görünümü tamamlayacak mükemmel bir aksesuardır. Sizi büyüleyici bir şekilde parıldatan bu yüzük, herkesin dikkatini çekecek ve size özgüven katacak. Kendinizi özel hissetmek için bu eşsiz ve etkileyici yüzüğü şimdi satın alın!