1.12 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük
Ürün Kodu : DR115053
%0
348.576 TL
348.576 TL
PEŞİN FİYATINA 116.192 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
1.12 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük T4269
Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.96 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 1.02 Karat
Renk : G
Berraklık : SI
Kesim : Damla
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.10 Karat
Renk : F-G
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Bu zarif ve şık pırlanta damla tektaş yüzük, herhangi bir görünümü tamamlayacak mükemmel bir aksesuardır. Sizi büyüleyici bir şekilde parıldatan bu yüzük, herkesin dikkatini çekecek ve size özgüven katacak. Kendinizi özel hissetmek için bu eşsiz ve etkileyici yüzüğü şimdi satın alın!
1.12 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük Sıkça Sorulan Sorular
1- Yüzük hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 1.96 gram olan yüzük, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Yüzüklerde ölçü yapılabilir mi?
2- Sipariş sırasında parmak ölçüsü belirtilmesi gerekmektedir. Standart dışı beden talepleri için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Yüzükteki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
3- Toplam 1.12 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. Doğal taşlar, G renk ve SI berraklık kalitesindedir.
4- Nişan veya söz yüzüğü olarak kullanılabilir mi?
4- 1.12 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük, nişan, söz ve yıl dönümü gibi özel anlarda güzel bir sembol olarak tercih edilebilir.
5- Yüzük bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın yüzükleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir. Spor ve ağır işler sırasında çıkarılması, kimyasallardan uzak tutulması ve yılda bir kez kuyumcuda kontrol ettirilmesi önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
1.12 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük
PEŞİN FİYATINA 116.192 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
348.576 TL
348.576 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : DN66268
0.50 Karat Pırlanta Oval Tektaş Kolye
%0
56.520 TL
56.520 TL
Ürün Kodu : DE19419
0.40 Karat Pırlanta Damla Tektaş Küpe
%0
45.792 TL
45.792 TL
Ürün Kodu : DN33417
0.75 Karat Pırlanta Baget Yakut Kolye
%0
46.632 TL
46.632 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL