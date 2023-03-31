0.31 Karat Pırlanta Trend Küpe T2331 Rose Altın, 14 Ayar, 1.99 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.18 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.04 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.09 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Estetik ve Zarafetin mükemmel bir kombinasyonu olan pırlanta trend küpe, her kadının stilini tamamlayacak bir parçadır. Bu zarif ve şık küpeler, herhangi bir kıyafete sofistike bir dokunuş katarken, pırlantanın eşsiz parlaklığıyla dikkat çekici bir görünüm sunar. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı ifade etmek için bu muhteşem pırlanta küpeleri tercih edebilirsiniz.