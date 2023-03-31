1.30 Karat Pırlanta Damla Safir Yüzük T3147 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.35 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.20 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.33 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.15 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 0.62 Karat

Kesim : Damla



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın estetik inceliklerin sanatını yansıtan, Pırlanta Damla Safir Yüzük ile şıklığınızı tamamlayın. Kaliteli ve özgün tasarımıyla dikkat çeken bu yüzük, zarafeti ve benzersizliği bir araya getiriyor. Siz de Lizay Pırlanta'nın eşsiz koleksiyonunu keşfederek tarzınıza değer katın.