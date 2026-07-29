Altın Sıra Taşlı Bileklik
Ürün Kodu : B364183
%0
90.304 TL
90.304 TL
PEŞİN FİYATINA 30.101 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Sıra Taşlı Bileklik T10608
14 Ayar, Beyaz Altın, 8.39 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Işıl ışıl dizilmiş taşların göz alıcı ışıltısıyla tasarlanan bu eşsiz detay, hem kendinizi şımartmak hem de sevdiklerinize unutulmaz ve değerli bir jest yapmak için harika bir tercih.
Altın Sıra Taşlı Bileklik
PEŞİN FİYATINA 30.101 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
90.304 TL
90.304 TL
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