Altın Sıra Taşlı Bileklik T10608 14 Ayar, Beyaz Altın, 8.39 gr Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Işıl ışıl dizilmiş taşların göz alıcı ışıltısıyla tasarlanan bu eşsiz detay, hem kendinizi şımartmak hem de sevdiklerinize unutulmaz ve değerli bir jest yapmak için harika bir tercih.