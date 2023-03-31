0.43 Karat Pırlanta Baget Trend Kolye T1640 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.76 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.25 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.18 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarif sadelik ifadesini yansıtan Pırlanta Baget Trend Kolye ile tarzınızı tamamlayın. Bu şık ve minimalist kolye, herhangi bir görünümü mükemmel bir şekilde tamamlamak için idealdir.