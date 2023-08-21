Altın Taşlı Yıldız Kolye Ucu T4016 Altın, 14 Ayar, 1.27 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalist ve göz alıcı bir tarzı bir araya getiren Lizay, altın taşlı yıldız kolye ucu ile şıklığınızı tamamlıyor. Bu zarif ve etkileyici tasarım, her kıyafete uyum sağlayarak sizi özel hissettirecek. Kendinizi ödüllendirmek veya sevdiklerinize unutulmaz bir hediye vermek için ideal olan bu kolye ucu, her anınıza parlaklık katacak.