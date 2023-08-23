Altın Lacivert Nazar Sallantılı Çocuk Küpe T4069 Altın, 14 Ayar, 1.77 gr



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Altın nazara boncuklu sallantılı çocuk küpe, çocuklarınızın zarafetini en güzel şekilde ifade eder. Zarif tasarımı ve altın detaylarıyla dikkat çeken bu küpe, çocuğunuzun stilini tamamlar ve ona özel bir hava katar. Şıklığıyla göz kamaştıran bu küpe, hem günlük kullanıma uygun hem de özel günlerde harika bir tamamlayıcıdır. Çocuğunuzun zarafetini en iyi şekilde ifade etmek isterseniz, bu altın nazara boncuklu sallantılı çocuk küpe tam size göre!