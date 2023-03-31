0.15 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Küpe T2366 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.86 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.15 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu ince ve modern tasarıma sahip Pırlanta Trend Küpe, zarafeti ve şıklığı bir araya getiriyor. Her anınıza değer katan bu küpe, her stile uyum sağlayarak size benzersiz bir ifade katıyor.