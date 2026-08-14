Altın Üç Renk Işıltı Bileklik
Ürün Kodu : B365473
%0
101.728 TL
101.728 TL
PEŞİN FİYATINA 33.909 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Üç Renk Işıltı Bileklik T10874
14 Ayar, Altın, Rose Altın, Beyaz Altın, 8.88 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Sarı, beyaz ve rose altının büyüleyici tonları pırıltılı bir ışıkla buluşuyor. Altın Üç Renk Işıltı Bileklik, teninizde süzülen renkli ve sanatsal bir renk harmonisi.
Altın Üç Renk Işıltı Bileklik
PEŞİN FİYATINA 33.909 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
101.728 TL
101.728 TL
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