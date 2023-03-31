1.08 Karat Pırlanta Trend Küpe T2210 Beyaz Altın, 14 Ayar, 5.07 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 1.08 Karat

Renk : G

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın zariflik ve ışıltı ile tasarladığı Pırlanta Trend Küpe ile şıklığınızı tamamlayın. Bu özel tasarım küpe, Lizay Pırlanta'nın kalitesi ve zarafeti ile birleşerek size benzersiz bir görünüm sunuyor. Siz de Lizay Pırlanta'nın eşsiz koleksiyonunu keşfederek, şıklığınıza zariflik ve ışıltı katın.