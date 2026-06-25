Altın Fatma Ana Eli Kolye
Ürün Kodu : N178391
%0
9.384 TL
9.384 TL
PEŞİN FİYATINA 3.128 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Fatma Ana Eli Kolye T10467
Altın, 14 Ayar, 0.95 gr
Zincir boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Koruyucu anlamıyla öne çıkan Fatma Ana Eli motifi, minimal çizgileri sayesinde modern ve zarif bir görünüm sunuyor. Altının sıcak tonuyla buluşan tasarımı, günlük kullanımda şıklığınıza anlam katan ince bir dokunuş oluşturuyor. Tek başına sade bir etki bırakırken farklı kolyelerle birlikte de kusursuz bir bütünlük sağlar. Anlam taşıyan zarafet, her zaman daha kalıcıdır.
Altın Fatma Ana Eli Kolye
PEŞİN FİYATINA 3.128 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
9.384 TL
9.384 TL
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