Altın Mavi Siyah Detaylı Taşlı Erkek Yüzük
Ürün Kodu : R165600
%0
54.400 TL
54.400 TL
PEŞİN FİYATINA 18.133 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Mavi Siyah Detaylı Taşlı Erkek Yüzük T10349
Altın, 14 Ayar, 5,56 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Mavi tonların dikkat çekici enerjisi, siyah detayların güçlü karakteriyle dengeleniyor. Taşın canlı görünümü altın yüzeylerle daha da ön plana çıkarken, tasarım modern bir şıklık sunuyor. Renklerin uyumuyla fark yaratan etkileyici bir görünüm ortaya koyuyor.
Altın Mavi Siyah Detaylı Taşlı Erkek Yüzük
PEŞİN FİYATINA 18.133 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
54.400 TL
54.400 TL
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