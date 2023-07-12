0.93 Karat Pırlanta Blue Topaz Kolye T3752 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.53 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.04 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Blue Topaz

Ağırlık : 0.89 Karat

Kesim : Oval



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu Pırlanta Mavi Taşlı Kolye, estetik mükemmellik izleriyle tasarlanmıştır. Şıklığı ve zarafeti bir araya getiren bu kolye, her tarza ve her duruma uyum sağlar. Siz de bu eşsiz parçayla tarzınızı tamamlayın.