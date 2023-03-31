0.17 Karat Pırlanta Baget Küpe T356 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.85 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.06 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.11 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Estetik zarafet ile tasarlanmış, şık ve zarif bir görünüm sunan pırlanta baget küpe. Bu özel tasarım, her anınıza değer katacak ve tarzınızı tamamlayacak. Şimdi siz de bu eşsiz parçayı keşfedin ve kendinizi özel hissedin.