0.69 Karat Pırlanta Safir Kolye T1758 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.66 gr

Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 0.58 Karat

Kesim : Oval



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.11 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarif Tasarım Dokunuş ile Pırlanta Safir Kolye, şıklığı ve zarafeti bir araya getiren benzersiz bir mücevherdir. Bu kolye, pırlanta ve safir taşlarıyla süslenmiştir. İnce işçilik ve özenle tasarlanmış detaylar, bu kolyeyi özel ve dikkat çekici kılmaktadır. Siz de bu eşsiz parçayı kullanarak tarzınıza zarif bir dokunuş katın.