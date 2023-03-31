0.21 Karat Pırlanta Baget Küpe T384 Rose Altın, 14 Ayar, 1.66 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.11 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.10 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlanta baget küpe, şıklık sanatının en zarif örneğidir. Bu muhteşem takı parçası, mükemmel işçilik ve özenle seçilmiş pırlanta taşlarıyla tasarlanmıştır. Sade ve zarif tasarımıyla dikkat çeken bu küpeler, herhangi bir kıyafeti anında şık ve sofistike bir görünüme dönüştürebilir. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınıza değer katmak için bu eşsiz pırlanta baget küpeleri tercih edebilirsiniz.