Altın Yaz Güneşi Kolye T10481 Altın, 14 Ayar, 1.10 gr



Zincir boyu: 42cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Yaz sabahlarının sıcaklığını ve ışığını üzerinde taşıyan bu kolye, enerjisiyle bulunduğu her kombini aydınlatıyor. Güneşten ilham alan formu, altının doğal parlaklığıyla birleşerek canlı ve neşeli bir görünüm oluşturuyor. Dört mevsim yazın o özgür hissini yanınızda taşımak isteyenler için özel bir seçimdir. Işığınız hiç sönmesin.