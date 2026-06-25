Altın Yaz Güneşi Kolye
Ürün Kodu : N179366
%0
10.744 TL
10.744 TL
PEŞİN FİYATINA 3.581 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Yaz Güneşi Kolye T10481
Altın, 14 Ayar, 1.10 gr
Zincir boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Yaz sabahlarının sıcaklığını ve ışığını üzerinde taşıyan bu kolye, enerjisiyle bulunduğu her kombini aydınlatıyor. Güneşten ilham alan formu, altının doğal parlaklığıyla birleşerek canlı ve neşeli bir görünüm oluşturuyor. Dört mevsim yazın o özgür hissini yanınızda taşımak isteyenler için özel bir seçimdir. Işığınız hiç sönmesin.
Altın Yaz Güneşi Kolye
PEŞİN FİYATINA 3.581 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
10.744 TL
10.744 TL
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