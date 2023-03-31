Altın Reina Baget Küpe T64 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.91 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın baget küpe, zarafet ve basitlik ifadesini bir araya getiren bir takıdır. Bu küpeler, sade ve şık tasarımlarıyla dikkat çekerken aynı zamanda zarafetin simgesi haline gelirler. Altın baget küpeler, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak özgün bir stile sahiptir. Zarif ve minimalist bir görünüm arayanlar için ideal bir seçenektir. Siz de bu küpelerle şıklığı ve basitliği bir arada yaşayabilirsiniz.