0.52 Karat Pırlanta Yaprak Trend Yüzük T9841 Beyaz Altın, 14 Ayar, 7.44 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.52 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Doğanın en zarif formu yapraklar, pırlantanın ebedi parıltısıyla parmaklarınızda yeniden yeşeriyor. Altının ustalıkla işlendiği bu organik tasarım, pırlantaların ışıltısıyla birleşerek taze ve canlı bir şıklık sunuyor. Modern kadının doğaya olan özlemini ve zarafetini simgeleyen, şiirsel bir mücevher deneyimi.